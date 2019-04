Start-up investeert 100.000 euro in wateroplosbare schoonmaakcapsules ADA

11 april 2019

De start-up EcoPods investeert 100.000 euro in wateroplosbare schoonmaakcapsules en eist meteen een volledige ban op wegwerpplastic. Het Wommelgemse bedrijf is zich bewust van de plasticvervuiling binnen de schoonmaaksector. Zo berekenden ze dat de particuliere schoonmaak verantwoordelijk is voor maar liefst 2.400 ton plastic afval per jaar. Om daar iets aan te doen kwam EcoPads uit bij wateroplosbare pods die volledig vervaardigd zijnop basis van plantaardige en natuurlijke extracten die ook eens biologisch afbreekbaar zijn.

Daarnaast zal het bedrijf ook een sensibiliseringscampagne op poten zetten om zowel professionele als particulieren op de gevaren van schoonmaakproducten te wijzen. EcoPods pleit ervoor om alle huishoudhulpen een opleiding ecologisch poetsen te geven en alle huishoudens te informeren over de plasticvervuiling.