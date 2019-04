Seniorenconsulent schrijft boek ten voordele van goede doel ADA

08 april 2019

0

Seniorenconsulent Herman Plasmans heeft een nieuw boekje geschreven. ‘Veerkracht & Fragiliteit’ gaat over zelfzorg en het streven naar geluk. “En vooral wat ons daarbij kan helpen. Hoe kunnen we de kracht van woede, van bidden maar evengoed de kracht van kunst, gebruiken in ons dagelijkse leven,” vertelt Plasmans. Omdat de seniorenconsulent regelmatig spreekt over de levensverhalen van bekende mensen, schrijft hij ter illustratie over het fragiele en veerkrachtige bij Coco Chanel, Marguerite Yourcenar, Daphne du Maurier, Lucian Freud en Jackie Kennedy.

De auteur wil de opbrengst van zijn werk schenken aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling te Antwerpen. Hier kan iedereen, kinderen én ouders, terecht met problemen om zo de thuissituatie terug veilig te maken.

Het boekje (73 pagina’s) is aan te schaffen bij de herman zelf via hp@seniorenconsulent.be voor de prijs van 17,50 euro.