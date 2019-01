Schepenen en raadsleden leggen op 7 januari eed af ADA

Maandagavond om 20 uur zal de installatievergadering doorgaan van het nieuwe gemeentebestuur van Wommelgem. Die avond leggen alle raadsleden en schepenen de eed af. Deze vergadering is openbaar en iedereen is welkom om de eedaflegging bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis. Wie niet de eed aflegt, of wie afwezig is, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn mandaat.

Daarna wordt de voorzitter van de gemeenteraad verkozen. Hiervoor wordt een kandidaat voorgedragen die minstens de handtekening kreeg van de helft van de verkozen gemeenteraadsleden en bovendien moet minstens de helft van de verkozenen op zijn eigen lijst getekend hebben.