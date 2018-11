Schepen Bart Van Scharen (N-VA) dient klacht in bij N-VA over stemming nieuwe bestuur ADA

10u22 0 Wommelgem Voor huidig schepen Bart Van Scharen is geen plaats meer in het volgende bestuur. En dat kwam bij Van Scharen aan als donderslag bij heldere hemel. “Ik heb geen verklaring gekregen van de partij.” Van Scharen dient nu klacht in bij bij de regionale afdeling van N-VA, arrondisement Antwerpen.

“Ik ben koel aan kant geschoven en ik heb geen idee waarom,” dat vertelt schepen Bart Van Scharen (N-VA) nu er geen plaats meer is voor hem in het volgende bestuur. De schepen van mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en groen heeft naar eigenzeggen geen verklaring gekregen waarom hij vervangen wordt door de 23-jarige Lise Poelemans. “En dat frustreert mij nog het meest van al. De afgelopen legislatuur heb ik toch het een en ander verwezenlijkt en ik heb heel wat positieve commentaren gekregen, ook van de burgemeester. Dat er nu plots geen plaats meer is voor mij is een ijskoude douche.” Op de vraag of er strubbelingen zijn geweest tussen hem en het bestuur, denkt Van Scharen even na. “Strubbelingen? Af en toe gebeurt dat wel eens maar niet van die aard om mij aan de kant te zetten.”

Beroepsprocedure

Van Scharen heeft ondertussen klacht ingediend over het verloop van de stemming in het partijbestuur die over de aanduiding van de schepenen heeft beslist bij de regionale afdeling van N-VA, arrondisement Antwerpen. De juristen van de partij onderzoeken of de klacht terecht is en of er een nieuwe stemming moet gebeuren. Wanneer hierover beslist wordt, weet Van Scharen niet. “Het is niet aan mij om daar een datum op te plakken maar ik denk dat dat ergens in de loop van december beslist zal worden.”

Speculeren over de uitkomst van de procedure wil de schepen niet doen. “We wachten de beroepsprocedure af en daarna zien we wel. Ik ga niet op de feiten vooruitlopen.” Maar ondertussen moet er wel nog tot eind december gewerkt worden met het huidige bestuur. Hoe moet dat verlopen? “Dat zal erg koeltjes zijn. Sinds de bekendmaking van het nieuwe bestuur heb ik de burgemeester ook niet meer gezien. Ik weet niet of ik nog een verklaring ga krijgen maar ik ga er in elk geval niet achter vragen.”