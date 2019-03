Samentuin Schootsveld zoekt groene vingers ADA

Het samentuinproject Schootsveld is op zoek naar nieuwe groene vingers die samen met andere gezinnen gewassen willen telen op het stukje landbouwgrond. Veertig enthousiaste gezinnen engageerden zich voor de opbouw van een samentuin op een stuk gemeentelijke landbouwgrond. Het Schootsveld ligt verscholen tussen de akkers aan Fort 2 en de Van Tichelenlei. In maart 2014 startte de metamorfose van de maïsakker tot een ecologische volkstuin. De gezinnen kregen praktische begeleiding van Velt vzw om het ecologisch moestuinieren onder de knie te krijgen. Maar na vijf oogstjaren stopten enkele tuinders en komen er enkele percelen vrij. Alle moestuiniers werken ecologisch, maar je kan ook moestuinpercelen zien die ingericht zijn volgens de principes van de permacultuur. Per cluster van tien tuiniers deel je een tuinhuis, een pomp en een compostbak. Naast de moestuin ligt een weide met ezels. Er werden ook een hoogstamboomgaard en een fruithaag aangeplant met 52 oude appel- en perenrassen. Wie graag wil deelnemen aan het project kan contact opnemen via het inschrijvingsformulier op de website van de gemeente.