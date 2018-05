Samen studeren in bibliotheek 03 mei 2018

02u36 0

Het einde van het schooljaar nadert maar alvorens de vakantie echt van start gaat, moeten er nog examens afgelegd worden. De gemeente Wommelgem wil haar studenten ondersteunen door een gratis studieplek aan te bieden in de bibliotheek. Vanaf juni kunnen studenten er terecht van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds tijdens de weekdagen. Op vrijdag is de studieplek toegankelijk van 9 uur tot 12 uur 's middags. Er is draadloos internet, gratis water en voor een koffie of een thee betaal je 1 euro. De gemeente vraag uitdrukkelijk de rust te bewaren en de studieplekken proper achter te laten. Ook is het enkel toegelaten te studeren. Groepswerken maken is niet mogelijk. (ADA)