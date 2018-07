Rusthuisbewoners duiken kelder in met fris ijsje 28 juli 2018

02u38 0

Woonzorgcentrum Wommelgeheem heeft op een ludieke manier voor afkoeling gezorgd voor de bewoners. Sinds donderdag is de kelder van het gebouw ingericht als 'schuilkelder tegen de hitte'.





"De kelderruimte is enorm groot en wordt al eens gebruikt om er films af te spelen of vergaderingen te houden. Maar met dit warme weer bleek het ook een ideale plek te zijn voor verkoeling," vertelt Niki Malgromé. En de kelder is in trek bij de bewoners. "Gisteren was het nog wat zoeken voor de meesten maar wanneer we hen uitnodigden waren ze meteen overtuigd. Via een beamer speelden we allerlei verzoeknummers waardoor het heel gezellig was."





Gisteren konden de bewoners genieten van een ijsje en een verfrissend voetbad. Voor de medewerkers werden waterpistooltjes uitgedeeld, om op toch een ludieke manier de hitte de baas te kunnen. Met als gevolg dat je om de hoek verrast wordt door een frisse waterstraal. (ADA)