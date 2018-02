Rotonde Lindekens stap dichterbij ZOEKTOCHT GESTART NAAR AANNEMER VOOR HERINRICHTING KRUISPUNT DAVID ACKE

24 februari 2018

02u52 0 Wommelgem De gemeente Wommelgem heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de rotonde op het kruispunt Lindekens. Het gemeentebestuur keurde het bestek van het voorontwerp goed waardoor nu via een openbare aanbesteding een aannemer gezocht kan worden.

De Wommelgemse gemeenteraad heeft het bestek voor de aanstelling van de ontwerpen voor de rotonde 'Lindekens' goedgekeurd. Dat betekent dat er na jaren van onderzoek en praten, een stap gezet is in de realisatie van een rotonde op het gevaarlijke kruispunt. De gemeente zal nu op zoek gaan naar een aannemer die op basis van het voorontwerp een definitief ontwerp kan maken en een prijsraming kan opstellen. De gemeente zou de werken nog graag dit najaar van start zien gaan.





Zwaar vrachtverkeer

"Hoewel je niet kan spreken van een zwart punt, is het toch een gevaarlijk kruispunt waar al heel wat ongevallen zijn gebeurd met blikschade maar ook af en te met gekwetsten en zwaargewonden", licht schepen voor Openbare Werken Bart Van Scharen toe. Het kruispunt wordt vaak gebruikt door zwaar vrachtverkeer dat in de nabijgelegen industrie- en kmo-zones terecht moet.





Het probleem waar de gemeente mee kampte, was het gebrek aan ruimte die het onmogelijk maakte om zo'n grote rotonde te bouwen. "We hebben de piste van verkeerslichten overwogen maar uit die studie bleek dat de continue toevoer van verkeer voor opstopping zou zorgen. Een rotonde zou die opstopping verhelpen. Maar daarvoor was er dan weer niet voldoende ruimte voor handen", aldus de schepen. Om die nodige ruimte te verkrijgen kocht de gemeente gronden op van het Agentschap Wegen en Verkeer en een weiland van een privé-eigenaar. Met die extra ruimte was een rondpunt niet langer onmogelijk. Het verkeerscameraproject in de Torenstraat leerde de gemeente naar eigen zeggen veel over beheersing van verkeersstromen en snelheden. Deze kennis zal in dit project gebruikt worden zodat de industriezone op een vlotte manier bereikbaar blijft, maar tegelijk ook er voor zorgen dat de woonzone's niet overbelast worden.





500.000 euro

Voor de aanleg heeft de gemeente zo een 500.000 euro klaarliggen. "Voor de aanleg zullen we beroep doen op gemeentegeld maar voor de aanleg van de fietspaden kunnen we eventueel beroep doen op de provincie Antwerpen of Vlaanderen waardoor we de kosten toch nog wat kunnen doen dalen." Hoe de rotonde eruit zal zien, ligt min of meer vast met het voorontwerp. Al kan er hier en daar nog aan bijgeschaafd worden door de uiteindelijke aannemer. "Op dit moment is er veel groen voorzien, zeker op het middengedeelte. Maar tijdens de gemeenteraad kwam de vraag naar voren wie dat allemaal zal onderhouden. We spreken hier over een rotonde van tachtig meter op negentig tot honderd meter. Daarom zijn we aan het overwegen of we er ook parkeerplaatsen kunnen maken. Daar is veel vraag naar in de buurt", weet Van Scharen. Volgens hem moet het mogelijk zijn om tegen maart 2019 de werken klaar te hebben.