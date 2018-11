Rookmelder verwittigt bewoners Redactie

11 november 2018

12u49 1

Zaterdagavond heeft het dak van een woning in De Keer vuur gevat. De bewoners merkten zelf het vuur op dankzij een rookmelder. Zij verwittigden de hulpdiensten. Er raakte niemand gewond.

Het vuur was ontstaan aan de schouw en was doorgeslagen naar het dak. De brandweer van Wommelgem vroeg versterking van de korpsen van Ranst en Borsbeek om het vuur te bestrijden.

De brand was vrij snel geblust maar de schade aan de woning is aanzienlijk. Zij is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De woning van de buren liep rookschade op.