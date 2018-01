Renovatie Fort 2 mag 1,3 miljoen kosten 02u25 0 De Freine Schepen Ann Baele aan Fort 2.

De Vlaamse regering en de gemeente Wommelgem maken samen 1,3 miljoen euro vrij voor de renovatie van Fort 2 dit voorjaar. "We hopen in maart van start te kunnen gaan. Volgende week zitten alle partijen rond de tafel en wordt er een startdatum vastgelegd", zegt schepen van Fort 2 Ann Baele. Tijdens de werken wordt het schrijnwerk en het metselwerk aangepakt en worden de meeste gevels in hun oorspronkelijke staat gerestaureerd. Ook de waterafdichting van het officierengebouw zal een make-over krijgen. De verenigingen die in Fort 2 hun onderdak hebben zullen waarschijnlijk niet hoeven te verhuizen. "We proberen tijdens de werken zo veel mogelijk rekening te houden met de activiteiten van de scouts en de Wommelgemse Atletiekvereniging om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden." (ADA)