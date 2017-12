Registratie verplicht voor ophaling kerstboom 02u25 0

Na Nieuwjaar is het alweer tijd om de kerstboom af te breken. De gemeente Wommelgem komt de bomen gratis ophalen op maandag 8 en dinsdag 9 januari. Zet je kerstboom de voorgaande avond al buiten zonder pot en zonder versiering. Als je je boom wilt laten ophalen, moet je je minstens een week op voorhand registreren. Dat doe je via het e-loket op de website van de gemeente via het formulier 'Kerstboom ophalen'. Wie geen internet heeft kan ook bellen naar de gemeentelijke milieudienst op het nummer 03 355 12 58. (ADA)