Positieve knip voor betere verkeersstroom Brieleke 20 augustus 2018

02u25 0 Wommelgem Om de verkeerstoestroom naar het Brieleke te beperken, wil Open Vld een 'positieve knip' invoeren. De partij wil de toegang tot de parking doorknippen zodat wagens via de grotere verkeersassen het sportcentrum bereiken.

Als het van Open Vld Wommelgem afhangt, komt er een 'positieve knip' aan het Brieleke. Volgens de liberalen is dat de oplossing om "de angel uit het verkeersvat te halen." Binnenkort starten de werken aan het Brieleke en komt er naast de reeds bestaande sportinfrastructuur ook een polyvalente zaal, een jeugdcentrum en een kinderdagverblijf. "Door zijn verschillende functionaliteiten is het Brieleke een magneet die alle verkeer via het centrum van onze gemeente aantrekt. Een magneet die we koesteren, maar het verkeer moet op een andere manier naar het sportcentrum geleid worden", vindt Ludo Neyens, lijsstrekker van Open Vld. Daarom stelt de partij voor om de autotoegang naar de parking vanuit het centrum door te knippen. "Zo moet het verkeer via de grote assen Herentalsebaan en de Autolei rijden. In het centrum van Wommelgem komt er dan ruimte vrij voor fietsers, voetgangers en schoolgaande jeugd om op een veilige en aangename manier het Brieleke te bereiken. Een positieve knip waardoor het aan te leggen recreatiepark aan het Brieleke meteen ook een flinke meerwaarde krijgt", aldus Neyens. De voorbije weken keurden de Open Vld-leden de volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goed. Lijsttrekker wordt dus Ludo Neyens. Kelly Joris en Lode Stevens vervolledigen de top drie. Walter Van Der Plaetsen zal de lijst duwen. (ADA)