Politiemuseum sluit definitief de deuren 30 juni 2018

Na 35 jaar sluit het Politiemuseum in Fort 2 in Wommelgem definitief de deuren. Reden is de slechte staat van de infrastructuur waardoor de collectiestukken beschadigd kunnen worden. Het dak lekt, de elektriciteit valt regelmatig uit en de laatste tijd werd er regelmatig ingebroken.





"We hebben er nog alles aan gedaan om het museum open te houden maar dat is niet gelukt. Ook verhuizen naar een andere locatie bleek geen oplossing", vertelt penningmeester Christof Verelst. Zo'n 80 procent van de museumstukken werd in bruikleen gegeven door oud-politiemannen. Zij krijgen hun spullen terug.





De rest gaat naar de Oudaan in Antwerpen. Het museum was elke laatste zaterdag van de maand open maar veel bezoekers trok het niet meer. "Als we tien tot vijftien mensen per dag zagen, was het veel", aldus penningmeester Christof Verelst. (ADA)