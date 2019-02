Politie rukt uit voor ‘verdachte rugzakken’... waarin enkel kledij zit Sander Bral

13 februari 2019

17u37 0 Wommelgem Hulpdiensten en politie moesten woensdagavond uitrukken naar Wommelgem voor twee rugzakken die door passanten als “verdacht” werden bestempeld. “De rugzakken waren gevuld met kledij, vermoedelijk achter gelaten door transmigranten. “Vals alarm”, zo bleek.

Een passant vond het verdacht dat er aan de rotonde van de Wijnegemsteenweg en de Uilenbaan in Wommelgem twee rugzakken in de berm lagen en belde woensdagavond de politie. De hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere en onderzochten de twee rugzakken. “Ze waren gevuld met kledij”, klinkt het bij de lokale politiezone MINOS. “Vermoedelijk werden de rugzakken achtergelaten door transmigranten. Het ging dus gewoon om afval.”

De route langs de E313 in Wommelgem is erg populair bij transmigranten die via België richting het Verenigd Koninkrijk willen vluchten. Ze nemen vanuit Antwerpen de tram naar de rotonde van Wommelgem onder de E313 en wandelen van daar een klein uur richting de snelwegparking op de grens tussen Wommelgem en Ranst. Daar gaan ze op zoek naar vrachtwagens die richting Engeland rijden.

De kans dat er dus afval zoals rugzakken en kledij wordt achtergelaten op de route langs de E313, is zeer groot.