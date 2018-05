Pensioenexperten geven uitleg in bib 09 mei 2018

Wie met vragen zit over zijn pensioen, kan op dinsdag 15 mei tussen 13 uur en 15 uur in de bibliotheek van Wommelgem terecht. De federale pensioendienst behandelt er dossiers van mensen met een loopbaan als werknemer en/of als ambetenaar. Pensioenexperten zullen er ook uitleg geven over de nieuwe wetgeving. De toegang is gratis. Het evenement vindt plaats in de bibliotheek, Welkomstraat 32 in Wommelgem. (ADA)