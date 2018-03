Patissier leeft zich uit met roze chocolade 24 maart 2018

Iedereen kent witte, bruine en zwarte chocolade maar dat chocolade ook een roze kleur kon hebben, dat moet voor velen toch een verrassing zijn. Patisserie Dhollander uit Wommelgem heeft als een van de allereerste een lading Ruby-chocolade van Callebaut mogen ontvangen. "De kleur komt van een zeldzame cacaoboon die rozig is. De chocolade is dus niet bewerkt met kleurstof", legt patissier Roland Dhollander uit. Qua smaak krijg je in eerste instantie de zoetigheid van witte chocolade die daarna overvloeit naar een frisse fruitsmaak. Callebaut is al enkele jaren bezig met de exploitatie van de zeldzame cacaoboon. "Je kan het vergelijken met de aanbouw van een wijngaard. Dat duurt ook even voor je de druiven kan oogsten", aldus Roland. Met de eerste lading chocolade maakte de patissier een roze chocoladetaart op een basis van een crumblebodem van groene thee, een gelei van rabarber, een mousse van citroengras en natuurlijk een omkadering van de roze chocolade. Naast de taart maakte de warme bakker ook enkele pralines met de chocolade. (ADA)