Oude rode beuk houdt bouw tien appartementen tegen ADA

07 maart 2019

Er lijkt dan toch geen nieuw appartementsgebouw te komen op de locatie van de gesloten elektrozaak op de Kerkplaats in Wommelgem. Het bestuur weigerde de vergunning voor tien appartementen met handelspand. Een aantal factoren speelde een rol bij die beslissing. Zo zou er onvoldoende ruimte zijn voor het afvloeiende regenwater in de grond. Maar vooral de honderdjarige rode beuk zorgde ervoor dat de vergunning niet werd goedgekeurd. Heel wat mensen tekenden beroep aan tegen de bouwplannen omdat de geliefde beuk zou moeten verdwijnen als de bouw van de appartementen zou doorgaan.

Bouwheer Van den Bosch is allerminst tevreden met de weigering. Het is nu aan de provincie om zich over de zaak te buigen en te kijken of zij alsnog een vergunning verlenen.