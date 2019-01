Oud-schepen Bart Van Scharen zetelt verder als onafhankelijke in oppositie ADA

08 januari 2019

13u04 0

De komende zes jaar zal oud-schepen Bart Van Scharen als onafhankelijk raadslid zetelen in de gemeenteraad van Wommelgem. Daarmee keert hij zijn vroegere partij N-VA definitief de rug toe. “N-VA is voor mij een doodlopend spoor. Bovendien zou ik het niet kunnen verantwoorden aan mijn kiezers dat ik de partij die mij zomaar opzij zette, trouw zou blijven,” zegt Van Scharen daags na de installatievergadering van het nieuwe bestuur. Meteen verkondigt hij dat het nieuwe bestuur zich aan stevige oppositie mag verwachten vanuit zijn hoek. “Het sterkt me dat heel wat vrienden, kennissen en zelfs N-VA-millitanten deze zet van de partij niet begrijpen. Dat geeft me moed om samen met de andere oppositiepartijen er flink tegenaan te gaan. Ik heb hen gevraagd om samen te bekijken hoe we dat het best aanpakken.”

Van Scharen heeft naar eigen zeggen nog geen verklaring gekregen waarom hij door N-VA plots aan de kant werd geschoven. Maar hij beschuldigt burgemeester Frank Gys van deze actie. “We hebben niet gesproken met elkaar na de eerste gemeenteraad. Ik was op de receptie achteraf maar hij verstopte zich duidelijk voor mij.”