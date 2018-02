Oud-burgemeester wordt lijstduwer WALTER VAN DER PLAETSEN (77) STELT ZICH VERKIESBAAR BIJ OPEN VLD DAVID ACKE

01 februari 2018

02u32 0 Wommelgem Walter Van der Plaetsen (77) zal als lijstduwer op de lijst van Open Vld staan in Wommelgem. Van der Plaetsen werd recent nog gehuldigd als ereburgemeester. Tegelijk kwam de partij met Lien De Decker (24) als nieuwe opvallende naam. De Decker was tot mei vorig jaar lid van het nationale bobsleeteam Belgian Bullets.

Oud-burgemeester Walter Van der Plaetsen zal zich opnieuw verkiesbaar stellen op de lijst van Open Vld. Van der Plaetsen die tot 2013 achttien jaar lang de sjerp droeg in Wommelgem werd onlangs nog gehuldigd als ereburgemeester. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar zal hij de lijst duwen. Deze legislatuur zat Van der Plaetsen in de oppositie en dat zat hem diep. Dankzij de erkenning als ereburgemeester kreeg Van der Plaetsen de microben opnieuw te pakken. Open Vld Wommelgem is alvast verheugd met deze opsteker. "Walter heeft zijn verdiensten al ruimschoots bewezen in het verleden. Aangezien zijn grote aantal voorkeurstemmen in het verleden, is hij een belangrijke schakel om onze lijst te duwen. Ondanks zijn hogere leeftijd is hij nog altijd zeer krachtig", aldus Luc Vermeir (Open Vld).





Niet afgeschreven

Volgens Vermeir had Van der Plaetsen evengoed een stap opzij kunnen zetten en niemand zou hem dat kwalijk genomen hebben maar de 'goesting' zou nog te groot zijn. "Walter kent heel veel mensen en heel veel mensen kennen hem, zeker de oudere generatie en die kunnen we het best bereiken via hem." Tegelijk wil Open Vld een krachtig signaal de wereld insturen dat mensen op leeftijd niet afgeschreven moeten worden. Of Van der Plaetsen de burgemeesterssjerp ambieert of een zetel als schepen, wil Vermeir niet gezegd hebben. "Het is aan de kiezer om daarover te beslissen. Maar wij sluiten niks uit. Als blijkt dat Walter het opnieuw enorm goed doen, dan zullen wij hem volledig steunen."





Tegelijk met het nieuws over Van der Plaetsen kwam Open Vld met een opvallende naam naar buiten die de lijst zal versterken: Lien De Decker (24). Zij was tot mei vorig jaar nog lid van het nationale bobsleeteam, de Belgian Bullets. "Lien is iemand die we al lang volgen. Het is een jong gedreven iemand die haar vooropgestelde doelen wil halen. Dat hebben we gezien in de sport en dat zien we ook in haar studies criminologie. Met die studies kan zij trouwens ook een meerwaarde betekenen op vlak van veiligheid in de gemeente", aldus Vermeir.