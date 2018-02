Openbaar onderzoek naar pyloon van 25 m 24 februari 2018

02u25 0

Het gemeentebestuur van Wommelgem deelt mee dat Telenet Group een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de Vlaamse overheid. Telenet Group wil een pyloon met een hoogte van 25 meter vervangen waar naast verlichting ook antennes voor mobiele telecommunicatie zijn voorzien, alsook de bijhorende technische kasten. De pyloon zou komen aan de verlichtingspaal langs de Herentalsebaan ter hoogte van huisnummer 515. Tot en met 23 maart kan iedereen die dat wil extra informatie verkrijgen over het project en de aanvraag inkijken bij het gemeentebestuur of via het omgevingsloket De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen schriftelijk of digitaal (via omgevingsloket.be, ref. OMV_2017009686) worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. (ADA)