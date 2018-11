Onderhoud voetpaden Sint-Michielsstraat ADA

26 november 2018

In het kader van wegonderhoud zal het voetpad aan de pare zijde van de Sint-Michielsstraat worden heraangelegd vanaf Molenbeekstraat tot aan oprit Sint-Michielsstraat 24. De werken starten op woensdag 28 november en zullen duren tot en met woensdag 12 december, onder voorbehoud van de weersomstandigheden en vooruitgang voorgaande werken. Tijdens de werken geldt een parkeerverbod en zal een enkele rijrichting worden ingesteld van de Molenbeekstraat in de richting van de Kasteelstraat. Bewoners of bezoekers houden er best ook rekening mee dat gedurende de werken hun garages en opritten niet bereikbaar zijn. De gemeente informeerde de buurt via het gemeenteblad.