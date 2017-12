Olympische kunstschaatsers verbluffen Winterdorp 02u41 0 Klaas De Scheirder Loena Hendrickx tijdens een oefening. Wommelgem Professionele kunstschaatsers Jorik (25) en Loena (18) Hendrickx fleurden zaterdagavond de ijspiste van Wommelgem Winterdorp op. Broer en zus uit Arendonk verdedigen binnenkort de Belgische kleuren op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. In Wommelgem kregen ze al een voorsmaakje.

"Het gemeentebestuur van Wommelgem heeft ons gevraagd nadat ze onze passage zagen in het VIER-programma Gert Late Night", legt Loena uit. "In de aanloop van de Winterspelen in februari leek ons dat wel een leuk idee. Zo konden we tonen wat we in onze mars hebben op het ijs en tegelijk trainen. Achteraf deelden we gesigneerde kaartjes uit, waar echt wel veel belangstelling voor was. Ik denk dat we wel indruk gemaakt hebben in Wommelgem."





Begin februari vertrekken broer en zus Hendrickx naar de Olympische Winterspelen, waar ze elk twee solo-acts zullen schaatsen. "Mijn broer was er vier jaar geleden ook al bij in het Russische Sotsji, waar hij een zeer goed resultaat heeft neergezet", gaat Loena verder. "Onze ambitie is om dat te evenaren en mooie kuren te schaatsen waar we onszelf goed bij voelen. Meestrijden voor het podium? Dat zit er voorlopig nog niet in", lacht Loena. (BSB)





Klaas De Scheirder Jorik Hendrickx op het ijs.