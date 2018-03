Oldtimers opnieuw naar Fort 2 23 maart 2018

02u55 0

De Wommelgemse Oldtimerclub organiseert voor de tweede keer een Open WOCafé. Dat is een oldtimer evenement voor wagens die gebouwd zijn voor 1992. Na het succes van vorig jaar, kon de club niet anders dan een tweede editie op poten te zetten. Op zondag 8 april verzamelen de wagens op het terrein van Fort 2 in Wommelgem. Deelname is gratis maar bij een bijdrage van 8 euro kan je deelnemen aan een rondrit van ongeveer veertig kilometer in en rond Wommelgem. Nadien krijg je een roadbook en twee consumpties. Deelname aan de statische show is wel gratis. De dag start om 10 uur. Om 11.30 uur kan je je inschrijven voor de rondrit aan de kerktoren. Tussen 14 uur en 15 uur worden de oldtimers terug verwacht aan Fort 2 en kunnen bezoekers de wagens bewonderen. Om 16 uur eindigt het evenement. (ADA)