Oelegemsteenweg afgesloten voor asfaltwerken 21 juni 2018

De Oelegemsteenweg zal van 25 tot en met 30 juni afgesloten zijn voor het verkeer. De firma Emeric D'Hollander voert herstellingswerken aan het asfalt. Doorgaand verkeer moet een omleiding via Wijnegem volgen. Tijdens de werken wordt de Oelegemsteenweg afgesloten voor alle verkeer vanaf het rondpunt aan de Eenhoornstraat tot aan het rondpunt aan de Wijnegemsteenweg. Ook garages en opritten zullen tijdens de asfalteringswerken niet bereikbaar zijn. Na de werken zal de straat nog afgesloten blijven tot 7 uur 's anderdaags om het asfalt voldoende te laten afkoelen.





Wie vragen heeft over de werken kan terecht op de website www.emericdhollander.be





of kan mailen naar info@ emericdhollander.be. (ADA)