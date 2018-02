Nyo Van Dyck presteert sterk in hogere leeftijdscategorie 15 februari 2018

02u31 0 Wommelgem Vandaag staan op het reeks 1 'plus'-toernooi van Forest Hills het merendeel van de kwartfinales op de affiche en heel wat Antwerpse jongeren zijn nog in de running.

Tennis reeks 1 'plus' forest hills

Enkele Antwerpse beloften proberen het - met succes - zelfs een leeftijdscategorie hoger. Zo presteerde Nyo Van Dyck (C+15/3), die volgende maand dertien jaar wordt, sterk bij de 15-jarigen. Van Dyck bereikte in die reeks zelfs de kwartfinales na een zege tegen C+15 Rune Willaert: 2-6, 6-0, 6-4. De speler van Borgerweert is sinds dit jaar in het Topsportcentrum van Wilrijk aan de slag en valt er onder de hoede van Laurence Courtois.





Nog bij de 15-jarigen profiteerde de stevige Stijn Van Asten (C+15, Blauwe Regen) op de hoofdtabel van het forfait van Viktor Sempels om tot de halve finale door te dringen.





Op basis van zijn prestaties bij de jongens 15 is Nyo Van Dyck alleszins één van de topfavorieten bij de jongens 13. Gisteren zette hij in kwartfinale alvast Edouard Mutombo met 6-0 en 6-1 opzij.





Voor Leon Coen (Gym) en Axel Huysmans (Kromveld) betekende de achtste finale het eindpunt. Coen verloor met 7-5 en 6-3 van Zander Van Orshoven en Huysmans moest zijn meerdere erkennen in Daoud Affalah: 6-1, 6-1.





Net als Van Dyck wagen ook de net 13-jarige Sara Pantelic (David Lloyd) en de 12-jarige Morane Meyers (Gym) hun kans in een oudere leetijdsreeks. Beide Antwerpse beloften werkten zich bij de meisjes 15 vlot uit de kwalificaties en staan vandaag voor zeer uitdagende kwartfinales. Meyers mag het immers opnemen tegen de als eerste geplaatste Limburgse Hanne Vandewinkel (B-15/2) en voor Pantelic gaat het verder tegen de Nederlandse Britt Van Zeelst (B-15). Ook Marte Lambrecht (De Dageraad) speelt, tegen Amelie Van Impe, voor een plek in halve finale. In de reeks tot 13 jaar is het alleen Meyers die in kwartfinale de Antwerpse kleuren verdedigt.





Tim Speeleveld (Blauwe Regen) mag reeds naar de halve finale bij de jongens 11. Speeleveld, die begin dit jaar de finale speelde op het 1 'plus' van Wimbledon, haalde het met 4-1, 4-3 van Matisse Wils (Den Bremt). (WWT)