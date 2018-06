Nu toch bouwvergunning voor domein Ullens 02 juni 2018

02u45 0 Wommelgem Het woonproject domein Ullens heeft groen licht gekregen van het schepencollege nadat de ontwikkelaar nieuwe plannen voorlegde. Daarin worden er 67 appartementen voorzien. Dat zijn er elf minder dan eerst voorzien. De bouw staat gepland voor 2019.

Vorig jaar diende de projectontwikkelaar al een bouwaanvraag in maar daar kwam heel wat protest op. De buurt zag zo'n groot woonproject niet zitten en het schepencollege volgde hen daarin. Niet alleen vreesde de buurt een enorme verkeerstoeloop, ook het kappen van heel wat bomen stootte de buurt tegen de borst.





67 appartementen

Daarom paste architect André Geelen de plannen aan en diende Cogghe & Co een nieuwe bouwaanvraag in met 67 appartementen, elf minder dan aanvankelijk de bedoeling was. De ingang blijft aan de Vremdesteenweg maar zal veiliger gemaakt kunnen worden doordat een appartementsgebouw aan de steenweg niet gebouw zal worden. Toch kwam ook hier veel tegenstand tegen.





2019

Maar het schepencollege ging daar niet in mee en verleende de vergunning. Volgens schepen Van Scharen passen de nieuwe plannen beter bij de omgeving. Omdat het niet meer gaat om hoogbouw, worden er slechts achttien van de 225 bomen gekapt en zal een groene buffer voor voldoende privacy zorgen.





De werken staan gepland voor 2019. (ADA)