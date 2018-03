Nieuwe website voor gemeente 21 maart 2018

De gemeente Wommelgem lanceert vandaag haar nieuwe website. De website mikt op een betere digitale dienstverlening.





Vanaf nu kunnen inwoners heel wat toelages en reservaties aanvragen via het digitaal loket. Het digitaal loket van de nieuwe website telt ruim 50 formulieren. Inwoners kunnen van thuis uit een aanvraag plaatsen om zo een uittreksel van een huwelijks- of geboorteakte in hun mailbox te ontvangen. Daarnaast beschikt de website ook over een nieuwe meldingskaart. De nieuwe meldingskaart laat inwoners toe om een probleem precies op de kaart aan te duiden en te beschrijven. Andere inwoners zien dat het probleem gemeld is en kunnen de behandeling mee volgen. De bevoegde diensten zullen een antwoord formuleren dat door iedereen op te volgen valt.





De nieuwe website toont ook de activiteiten van verenigingen en organisatoren in de UiT in Wommelgemkalender. Sinds eind november stapte Wommelgem mee in het UiT-netwerk en vanaf nu is deze kalender ook zichtbaar op de nieuwe website.





(ADA)