Nieuwe editie van Kunst op het plein ADA

26 januari 2019

10u01 0

Om de twee jaar, tijdens de Week van de Amateurkunsten, ligt Montmartre weer even in Wommelgem. De cultuurraad rolt dan de rode loper uit voor lokale kunstenaars. Van 11 uur tot 18 uur wordt de Kerkplaats omgetoverd tot een schouwtoneel voor amateurkunsten. Er zijn workshops, demonstraties en verschillende ambachten zullen zich er voorstellen. Wie zich artistiek wil uiten kan zich gratis inschrijven om deel te nemen aan het evenement. De volgende editie van Kunst op het plein vindt plaats op woensdag 1 mei 2019. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de website van de gemeente.