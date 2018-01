Nieuw infopunt 't Laar officieel voorgesteld 02u38 0 Foto Benoit De Freine Schepen Ann Theys.

Tijdens de traditionele nieuwjaarsspeech heeft burgemeester Frank Gys samen met schepen van Informatie Ann Theys het nieuwe informatiepunt op 't Laar officieel geopend. Vanaf dinsdag 16 januari kunnen bewoners er elke dinsdag van 15 uur tot 18 uur terecht voor een beperkte dienstverlening. Dat gaat van identiteitskaarten tot reispassen en adreswijzigingen maar ook voor de aankoop van PMD-vuilniszakken en het melden van sluikstort of dode dieren. Voor de dienst bibliotheek kan je op 't Laar terecht voor het reserveren van boeken en om een gereserveerd boek op te halen. Je kan er niet terecht voor rijbewijzen, bewonerskaarten en vreemdelingenzaken. Eerder werd voormalig burgemeester Walter Van Der Plaetsen gehuldigd als ere-burgemeester van de gemeente. "We hebben andere politieke opvattingen, ook onze manier van werken is verschillend en we hebben al eens met elkaar gebotst, maar in de eerste plaats zijn we mensen die respect hebben voor elkaar. Een man die achttien jaar lang burgemeester is geweest verdient dat respect", sprak burgemeester Gys over zijn voorganger. Heel wat mensen zakten af naar de nieuwjaarsreceptie en genoten van een warme kop soep of een pakje friet en een gezellige babbel. (ADA)