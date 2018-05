Nepverpleegster en ex krijgen 7 jaar cel 09 mei 2018

Een nepverpleegster en haar (ex-)man zijn veroordeeld tot 7 jaar cel voor het beroven van dertien bewoners van serviceflats, onder meer in Wommelgem en Kontich. Twee handlangers van het koppel krijgen 4 en 5 jaar cel. De slachtoffers, van wie de oudste 96 jaar is, zijn vooral kwaad dat hun rustige, oude dag door de dievenbende is afgepakt.





De bende bestond uit vier Roma-zigeuners uit Nederland en sloeg tussen juni en oktober 2017 toe. De 31-jarige Ruschka K. deed zich voor als verpleegster en kwam ongevraagd op bezoek bij bewoners van serviceflats, bijvoorbeeld om de voeten van de bejaarde te verzorgen. De deur van de badkamer ging op slot, de kraan werd wagenwijd opengezet. Alles om maar lawaai te maken zodat de bejaarde niet kon horen hoe de andere bendeleden haar kamer doorzochten en geld en juwelen stalen.





De slachtoffers getuigden vooral over de emotionele weerslag van de diefstal. Zo was Betty (96) uit een serviceflat in Veerle-Laakdal zelf met haar dochter naar de rechtbank gekomen om te vertellen hoeveel slapeloze nachten zij sinds die laffe diefstal al had beleefd.





Nepverpleegster Ruscha K. daagde niet op voor haar proces. De rechtbank sprak haar onmiddellijk aanhouding uit. (PLA)