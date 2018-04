N-VA pakt uit met vijf nieuwkomers 21 april 2018

Burgemeester Frank Gys (N-VA) trekt met vijf nieuwe kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. "We trekken naar de kiezer met heel wat nieuwe enthousiaste kandidaten die stuk voor stuk een meerwaarde betekenen voor het bestuur van onze gemeente." Naast Peter Wouters (42), Siggy Leenaards (41) en Ann Gillis (47) tovert N-VA Wommelgem ook twee jonge mensen uit haar hoed. De 24-jarige Jonas Celis is student industrieel ingenieur biochemie aan de universiteit van Gent en neemt de groepsleiding voor zich van de Wommelgemse Scouts en Gidsen. Nog jonger is Lise Poelemans (22), die logopediste is en student leerkracht secundair onderwijs. Ze is ook al eventjes een vaste waarde bij Jong N-VA. (BSB)