Minderjarigen takelen tramchauffeur stevig toe: slachtoffer minstens 9 dagen werkonbekwaam Sander Bral

16 januari 2019

11u19 0 Wommelgem Zes minderjarigen hebben een tramchauffeur hardhandig aangepakt in Wommelgem. De chauffeur sprak de jongeren dinsdagavond aan op het gebruik van lachgaspatronen en werd als reactie in het ziekenhuis geslagen. Het slachtoffer is minimaal 9 dagen werkonbekwaam. De zes jongeren zijn gepakt door de politie, één van hen is in een instelling geplaatst.

Achteraan op tram 8 tussen Deurne en Wommelgem maakten zes jonge gasten tussen vijftien en zeventien jaar het iets te bont dinsdagavond.

“De tramchauffeur sprak het zestal daarop aan maar die waren daar duidelijk niet mee gediend”, bevestigt Johan Wonnink van de lokale politiezone MINOS. “Ze hebben de chauffeur een pak slaag gegeven. Ze hebben hem hard toegetakeld. Het slachtoffer is 9 dagen werkonbekwaam. Minstens.”

Daarna zetten de zes jongeren het op een lopen. “Na een korte beschrijving en mede dankzij camerabeelden hebben onze ploegen die zes kerels snel te pakken gekregen”, gaat Wonnink verder. “Ze werden ter beschikking gesteld van het parket.”

“Eén zeventienjarige verdachte uit Deurne werd woensdag door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst”, bevestigde het Antwerpse parket woensdag.

“Hij was meer dan zijn vijf kompanen betrokken bij de feiten en had bovendien al het één en ander op zijn kerfstok. Hij stond al onder toezicht. De vijf andere minderjarigen zijn op gesprek geweest bij de criminoloog van het parket. Ze moeten een vorming volgen en zitten in de procedure voor de herstelbemiddeling van het slachtoffer.” Het gaat om twee zeventienjarigen en een vijftienjarige uit Deurne en een zestien- en vijftienjarige uit Hoboken.

Gekneusde ribben

“Onze toegetakelde chauffeur levert al ettelijke jaren goed werk voor ons”, zegt Sonja Loos, woordvoerder bij De Lijn.

“Hij maakte met de beste bedoelingen een opmerking op die jongens omdat ze met lachgascapsules aan het spelen waren. Toen hij werd aangevallen probeerde hij zich nog te verweren maar hij werd hard in het aangezicht geraakt en hield gekneusde ribben over aan de confrontatie. Via dispatch heeft hij zelf zowel onze diensten als de hulpdiensten kunnen inschakelen die meteen de nodige zorgen hebben toegebracht. Het slachtoffer kan via De Lijn beroep doen op psychologische bijstand, als hij daar zelf om vraagt.”

Veiligheidsknop

Vervoersmaatschappij De Lijn werkt al jaren aan de realisatie van een veiligheidsplan voor zowel reizigers als eigen personeel.

“Een plan dat nooit afgerond is en blijft doorlopen”, benadrukt Loos.

“Op onze bussen en trams zijn er veiligheidsknoppen voor de reizigers en via de boordradio kunnen chauffeurs snel in contact komen met onze eigen diensten en de hulpdiensten. Dat is in dit specifieke geval opnieuw nuttig gebleken. De politie was zo snel ter plaatse dinsdagavond dat de verdachten op de vlucht sloegen en ze niet veel later gepakt konden worden. We hebben ook beelden kunnen maken van het voorval, gezien onze bussen en trams van bewakingscamera’s voorzien zijn. Onze chauffeurs worden ook opgeleid om riskante situaties zo goed mogelijk te benaderen en ervoor te zorgen dat discussies niet escaleren.”

“Jammer genoeg kan niet elke vorm van verbaal of fysiek geweld vermeden worden door ons personeel en zien we agressie naar onze diensten de laatste jaren enkel toenemen”, besluit Loos.