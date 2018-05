Milieuraad voelt zich niet gesteund door politiek 02 mei 2018

De Wommelgemse Milieuraad voelt zich genegeerd door de lokale politieke partijen. Begin maart stuurde de raad een nota rond met aanbevelingen rond een beter milieubeleid. Zo vinden ze dat in heel de gemeente betere riolering moet worden aangelegd.





"Vandaag komt er nog te veel ongezuiverd water in de riolering terecht," klinkt het. Maar de respons was niet wat de raad verwachtte. "Enkel N-VA reageerde erg kort dat ze het zouden opnemen. Maar daar bleef het ook bij. De andere partijen hullen zich in stilzwijgen. Wij maken ons dan ook ernstige zorgen over het milieubeleid de volgende legislatuur," vertelt voorzitter Luc Van Elsacker.





Volgens hem is de oorverdovende stilte niet nieuw. "Wij geven geregeld aanbevelingen maar zelden komt daar respons op. We worden niet tegengewerkt maar zeker ook niet aangemoedigd."





Wakker schieten





De Milieuraad hoopt dat de partijen alsnog wakker schieten en milieu en natuur de nodige aandacht geven. (ADA)