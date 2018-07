Met gerust hart op reis dankzij vakantietoezicht 03 juli 2018

De vakantieperiode is voor dieven een uitgelezen kans om toe te slaan en in te breken: heel wat mensen laten hun huis immers een tijdje leegstaan. Wie op vakantie vertrekt, kan daarom 'vakantietoezicht' aanvragen bij de politiezone MINOS. Dat kan via een online formulier via www.police-on-web.be of een papieren versie. Dat moet je binnenbrengen bij het onthaal van politie MINOS op de Herentalsebaan. Daarnaast raadt de politie aan voorzichtig te zijn met het posten van vakantiekiekjes op sociale media, want dat is nuttige informatie voor de dievenbendes. (ADA)