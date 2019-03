Manager met cokeverslaving raakte alles kwijt en kwam in de misdaad terecht. Nu riskeert hij jaar cel voor inbraken Patrick Lefelon

04 maart 2019

13u20 0 Wommelgem Een 37-jarige uit Wommelgem, gewezen project manager van het chemische bedrijf Styrolution Ineos, raakte door zijn verslaving aan cocaïne alles kwijt. Samen met een Georgische drugsverslaafde kwam hij in de misdaad terecht. Hij riskeert nu 12 maanden cel.

De Georgiër Archili S. verblijft sinds 2000 illegaal in België. De man heeft een stevig strafblad, met vooral inbraken en diefstallen. Dat was vorig jaar niet anders. De man trok geregeld op dievenpad om geld voor zijn drugsverslaving te verzamelen.

Hij sloeg toe in woningen op Viaduct-Dam en de Lange Lobroekstraat in Antwerpen, in de Zevenbergenlaan in Ranst en ook op verschillende plaatsen in Wommelgem. Zo wordt hij beticht van een inbraak bij een huisarts in Wommelgem. Cash geld, fototoestellen, iPhone en computers nam hij overal mee.

Mijn job ben ik kwijt. Ik word uit mijn huis gezet en mijn relatie ging stuk. Ik wil in therapie en dan terug een baan zoeken. De eerste afspraken met een therapeut zijn al gemaakt Beschuldigde Immanuel G.

Verder pakte hij ook mapjes met documenten mee, in de hoop dat er cash geld tussen de papieren zat. Dat deed hij bijvoorbeeld bij de garage van Aston Martin in Antwerpen.

De procureur vorder 4 jaar cel tegen Archili S. omdat hij maar blijft inbreken. Volgens zijn advocaat Ben Crosiers is er hoop voor beterschap.

Ben Crosiers: “Mijn cliënt zit sinds augustus in de cel en is daar volledig afgekickt van drugs. Als hij daar kan afblijven, heeft mijn cliënt een toekomst. Dat beseft hij zelf. Hij wil graag gaan werken om de slachtoffers terug te betalen. Daarom vraag ik een mildere straf van ten hoogste 3 jaar.”

“Donkere krochten”

Project manager Immanuel G. (37) leerde Archili L. kennen in de ‘donkere krochten’ van Antwerpen-Noord waar hij op zoek ging naar cocaïne.

Advocaat Xavier Potvin: “Overdag werkte hij in een topfunctie op de site van chemisch bedrijf BASF. Hij had een mooi loon: 3.500 euro netto. ‘s Nachts ging hij in de Diepestraat en de Oranjestraat op zoek naar illegalen om in groep cocaïne te kunnen aankopen. Zo ontstond er een goede band met de Georgiër Archili S. Dat vieze beest dat drugsverslaving heet, heeft hij niet kunnen verslaan.”

De politie pakte Immanuel G. op als medeplichtige aan de inbraken. De man werd snel vrijgelaten maar hield zich niet aan de voorwaarden. Zo ging hij toch terug cocaïne kopen in de Oranjestraat. Daarop raakte hij zijn job definitief kwijt.

Opschorting gevraagd

Immanuel G.: “Ik had gehoopt uit de misdaad weg te blijven, ondanks mijn drugsverslaving. Dat is niet gelukt. Ik heb een zware tol betaald. Mijn job ben ik kwijt. Ik word uit mijn huis gezet en mijn relatie ging stuk. Ik wil in therapie en dan terug een baan zoeken. De eerste afspraken met een therapeut zijn al gemaakt.”

De procureur vordert 12 maanden celstraf tegen Immanuel G. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om niet verder te gaan dan een opschorting van straf.

De rechter doet uitspraak op 18 maart.