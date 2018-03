Liliane krijgt dreigbrief voor haar hond ANONIEME SCHRIJVER KAART OVERLAST VAN GEBLAF AAN DAVID ACKE

01 maart 2018

02u51 0 Wommelgem Liliane De Clercq (70) uit Wommelgem heeft al 52 brieven gekregen waarin een onbekende in dreigende taal het geblaf van haar hond Orissa aankaart. "Als jij het niet oplost, dan lossen wij het op!", staat er in de laatste brief. "Ik ben zo bang dat ze mijn hond gaan vergiftigen. Ik voel me niet meer veilig", zegt Liliane.

Volgens de anonieme schrijver zorgt het geblaf van de hond voor heel wat overlast. "Wij zijn het beu!", "Als jij het niet oplost, doen wij het wel", "ga naar een hondenschool met die blaffer", het zijn maar enkele voorbeelden die Liliane aanhaalt uit de anonieme brieven die ze in haar brievenbus vindt. Wie de briefschrijver is, daar heeft Liliane geen idee van. "De eerste brief moet ergens rond september in de bus gevallen zijn. Ik schrok me rot. Niemand in de buurt weet van een brief terwijl de brief ondertekend werd met 'De buurtbewoners'", vertelt een aangeslagen Liliane. De buren zelf zijn niet blij met de veralgemening van de briefschrijver. "Toen ik de buren vroeg naar overlast, vielen ze uit de lucht."





Kameraad

Orissa werd drie jaar geleden in huis gehaald omdat Liliane zich 's avonds niet meer veilig voelde. "Ze hebben hier twee keer proberen in breken. Ik voelde me niet meer op mijn gemak. Met mijn hond voel ik me niet alleen veiliger maar heb ik er ook een kameraad bij", vertelt de vrouw.





Ondertussen heeft Liliane een hele verzameling brieven, allemaal anoniem. "Op basis van de eerste brief vermoed ik dat het iemand uit de Beukenlaan is. Maar dat is een straat op vijfhonderd meter van hier. Dat het geblaf tot daar hoorbaar is, lijkt me heel straf." Daarom besloot de hondenliefhebster een briefje in die bus te steken met de vriendelijke vraag contact met haar op te nemen. "Maar tot op vandaag heb ik geen reactie gekregen."





Hulpmiddeltjes

Laatst kreeg ze een heel pakketje in de bus met allemaal hulpmiddeltjes om honden te laten stoppen met blaffen. Halskettingen met elektroshocks, adressen van hondenscholen, tips en truckjes. "Je kan het zo gek niet bedenken of het zit er tussen." Liliane geeft toe dat haar hond af en toe eens blaft. "Maar het is en blijft een hond. Welke hond blaft er nooit?"





De laatste brief was de spreekwoordelijke druppel. "Dat was een heuse dreigbrief! Ik ben zo bang dat ze iets met Orissa gaan doen. Dat ze haar gaan vergiftigen. Ik voel me niet meer veilig." Liliane trok naar de politie en diende klacht in tegen onbekenden. Maar of dat veel zal uithalen weet ze niet. "Ik hoop gewoon dat we dit probleem op een volwassen manier kunnen oplossen. We zijn toch geen kinderen meer?" Liliane roept de anonieme briefschrijver op om contact met haar op te nemen. "Ik lig er eerlijk waar wakker van 's nachts. Ik ben helemaal niet arrogant zoals de briefschrijver beweert. Het liefst van al wil ik dat dit uitgeklaard wordt zodat iedereen zich weer op zijn leven kan richten, zonder problemen en zonder angst."