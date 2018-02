Leg uw boek eens te vondeling 13 februari 2018

02u43 0

Wie houdt van speurtochten, kan de komende dagen z'n hart ophalen: maar liefst 18 boeken liggen ergens in het wild in Wommelgem te wachten op een nieuwe lezer. Met dank aan Gitte Duys. Al tien jaar doet zij aan bookcrossing: boeken in de natuur en op straat achterlaten zodat passanten het kunnen lezen, die het nadien opnieuw ergens achterlaten. Elk boek heeft een uniek ID-nummer zodat je via de website van bookcrossing de geschiedenis ervan kan terugvinden en kunt kijken welke plekken het al heeft aangedaan.





Tot maanden later

Gisteren verspreidde Gitte achttien boeken in Wommelgem. "Ik ben heel toevallig op de website van bookcrossing terecht gekomen. Ik zocht een samenvatting van een boek. Enkele maanden later ben ik zelf begonnen met bookcrossing", vertelt de leerkracht Nederlands. Wereldwijd zijn er zo een anderhalf miljoen geregistreerde leden maar Gitte ziet het niet als een missie dat aantal omhoog te stuwen.





"Eens je het boek achterlaat, geef je het volledig uit handen. Vanavond zal ik wel eens kijken of iemand het gevonden heeft maar slechts dertig procent van de boeken wordt gemeld. Maar het gebeurt wel eens dat je maanden later plots een melding krijgt." Gitte registreerde in die tien jaar al zo een 2.050 boeken. Wie graag een van Gitte's boeken wilt vinden, kijkt het best eens in de buurt van het Fort, 't Brieleke en de Wiekenstraat.





Meer info vind je op www.bookcrossing.com. (ADA)