Leerlingen spelen musical 'Herrie op het eiland' 23 maart 2018

105 leerlingen van de basisschool De Boomgaard in Wommelgem repeteren al weken voor de musical 'Herrie op het eiland'. Vandaag is hun grote dag en zullen ze hun ouders, vrienden en familie laten zien wat ze in hun mars hebben.





De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zullen de rollen voor hun rekening nemen terwijl de kinderen van het eerste, tweede en derde jaar zullen dansen en zingen. "Om de twee jaar organiseren we een musical. En dat weten onze leerlingen ook. Je voelt dat de spanning op school stijgt maar ze kijken er ook enorm naar uit", vertelt juf Isabel Kempeneers van het derde leerjaar. Het decor werd gebouwd door collega-leerkrachten en enkele handige papa's. Ook de kostuums zijn voor een deel van eigen makelij. 'Herrie op het eiland' vertelt het verhaal over een boevenbende die de buit va hun bankoverval willen verstoppen op een onbewoond eiland. Net wanneer de dieven denken dat hun plannetje gelukt is, meert er een cruiseschip aan. Met alle gevolgen van dien.





De kinderen spelen vanavond, zaterdagochtend en zaterdagavond. Voor de eerste twee voorstellingen zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Tickets via www.bsdeboomgaard.be. (ADA)