Leerlingen schenken voeldekentjes weg 24 maart 2018

De leerlingen van het zesde jaar Thuis- en Bejaardenzorg van het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek hebben de bewoners van het woonzorgcentrum Wommelgheem verwend met speciale fleecedekentjes. De afgelopen weken zijn de jongens en meisjes bezig geweest met het maken van voeldekens. Ze naaiden op de fleecedekentjes allerlei attributen met een verschillende kleur en textuur. Dit is vooral interessant voor mensen die lijden aan dementie. "Deze lakentjes stimuleren de prikkels die deze mensen niet meer zelf actief kunnen gaan opzoeken. Sommigen zullen zelf spontaan beginnen prutsen aan de verschillende materialen. Daarnaast is het een manier om personen met dementie comfort en geborgenheid te bieden. Samen kijken en voelen kan de interactie met anderen ondersteunen en onderdeel zijn van een warm menselijk contact", vertelt Niki Malomgré, referentiepersoon dementie van het woonzorgcentrum. Emma Van Geystelen (18) en Jorum Derboven (18) werkten samen aan hun voeldeken. "We hebben ons laten inspireren door dieren. Dieren wekken bij iedereen wel bepaalde herinneringen naar boven en zo worden de mensen geprikkeld om erover te praten", klinkt het. (ADA)