Leerlingen leggen fietsexamen af 23 mei 2018

De zesdejaars van de vier Wommelgemse lagere scholen hebben gisteren gezamelijk hun fietsexamen afgelegd. Dat deden ze op de nieuwe Verkeerseducatieve Route (VERO-route). De vier scholen hebben deze route samen met het gemeentebestuur uitgewerkt in het kader van het Octopus-concept. Het parcours is ongeveer 5 km dat doorheen heel de gemeente loopt, en waarbij de moeilijke punten worden aangegeven met een speciaal instructiebord.





Vrijwilligers

"Het instructiebord geeft de leerlingen informatie waar ze op moeten letten om het gevaarlijk punt veilig over te steken. Op die manier leren ze niet alleen omgaan met het verkeer maar leren ze ook hoe ze het verkeer moeten inschatten", vertelt schepen voor Mobiliteit Bart Van Scharen. Deze borden zullen permanent blijven hangen zodat leerlingen in schoolverband of met hun ouders kunnen blijven oefenen. Langs het parcours stonden vrijwilligers en ook de politie hield een oogje in het zeil zodat alles veilig verliep. (ADA)