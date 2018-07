Leer kinderen veilig fietsen met VERO-route 13 juli 2018

De vier Wommelgemse scholen ontwikkelden samen met het gemeentebestuur een permanente verkeerseducatieve fietsroute (VERO-route). Op dat parcours zullen de leerlingen van het zesde jaar voortaan hun fietsexamen afleggen. Maar als ouder kan je de route ook samen met je kinderen verkennen. De route is ontwikkeld voor kinderen vanaf het derde leerjaar. Het gemeentebestuur kreeg subsidies van Provincie Antwerpen in het kader van het 10op10-project en investeerde zelf ook mee in deze permanente route. De route is ongeveer negen kilometer lang en bevat negen aandachtspunten. Je herkent de route aan de blauwe borden met gele pijlen. Aan elk aandachtspunt staat een bijkomend instructiebord dat je vertelt wat je moet doen om je veilig te verplaatsen. Je vindt de volledige route op het overzichtsbord aan het gemeentehuis. (ADA)