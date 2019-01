Koppel uit Wommelgem aangehouden na oprollen cannabisplantage Sander Bral

11 januari 2019

17u46 0 Wommelgem De lokale politiezone MINOS heeft een cannabisplantage opgerold in Wommelgem. Twee verdachten konden gearresteerd worden en de politie nam een veertigtal planten in beslag en nog eens 1,5 kilogram cannabis. De onderzoeksrechter bevestigde vrijdag de aanhouding van het koppel.

“De onderzoeksrechter heeft een man van 52 jaar en een vrouw van 46 jaar uit Wommelgem aangehouden in een drugsdossier”, bevestigde het parket van Antwerpen op vrijdag. “Donderdag voerde lokale politiezone MINOS een huiszoeking uit in een loods achter het huis in Wommelgem waar het koppel woont. Er werd 1,5 kilogram cannabis gevonden, een veertigtal cannabisplanten, ongeveer honderd gebruikte potten en een hoeveelheid knipsels, vermoedelijk afkomstig van een recente oogst.”

Volgens de politie werd er ook een voertuig in beslag genomen en kwam de politie de plantage op het spoor dankzij een tip van een alerte burger.