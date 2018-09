Koen Baert met nieuwe partij naar de kiezer SCHEPEN WERD OPZIJGEZET BIJ GEMEENTEBELANGEN KRISTOF DE CNODDER

03 september 2018

02u36 0 Wommelgem Het belooft op 14 oktober een pittige gemeenteraadsverkiezing te worden in Wommelgem. Schepen Koen Baert (47) scheurt zich immers af van zijn partij Gemeentebelangen en stapt met de nieuwe lijst Wommelgemse Gemeentebelangen naar de kiezer. Bij zijn oude partij werd Baert op een zijspoor gezet.

Coup de théâtre in de Wommelgemse politiek. Uit het niets is er een lokale partij opgestaan die op 14 oktober zal meedoen aan de verkiezingen. Oprichter/lijsttrekker van die nieuwe beweging is niet de minste: Koen Baert, al dertig jaar gemeenteraadslid en bezig aan zijn derde termijn als schepen. Baert - die bevoegd is voor feestelijkheden, middenstand, toerisme en wijkwerking - behaalde in 2012 nog 387 stemmen. Slechts vier anderen deden beter.





"Hoewel ik mijn politieke verdiensten heb en ik uit eigen zak 12.000 euro investeerde in de vorige campagne van Gemeentebelangen (een plaatselijke tak van de CD&V, red.) was er nu plots geen plaats meer voor mij op de lijst", vertelt Koen Baert. "De reden? Er werd mij vanuit het partijbestuur gemeld dat er gesprekken liepen omtrent een eventueel voorakkoord met Open VLD en dat die laatste partij haar veto stelde tegen mijn kandidatuur. Ik ruilde enkele jaren geleden Open VLD in voor Gemeentebelangen en blijkbaar speelt dat nog altijd. Maar ik wou me niet zomaar politiek laten uitschakelen. Daarom nam ik de koe bij de horens en stichtte ik Wommelgemse Gemeentebelangen."





Wereldrecord lijstvorming

Baert brak naar eigen zeggen het 'wereldrecord lijstvorming'. "In nauwelijks vijf dagen kreeg ik 23 kandidaten bijeen, goed voor een volledige lijst", glundert de man die ook nog Café Den Klauwaert uitbaat en festival Zomerdorp organiseert. "De campagne en de lijst op zich worden over een dikke week naar buiten gebracht. Of er nog mensen de overstap maken vanuit een andere politieke familie? Nee, al kreeg ik - off the record - wel een paar begripvolle telefoontjes van leden van Gemeentebelangen die niet achter de beslissing van hun bestuur staan."





Met zijn nieuwe project hoopt Baert straks drie of meer zetels te behalen. "Het politieke landschap in onze gemeente zou er straks wel eens heel anders kunnen uitzien. Als ik zelf de kans zou krijgen om opnieuw schepen te worden, zal ik die zeker niet laten liggen. Eigenlijk was het de bedoeling om na deze legislatuur af te zwaaien als schepen, maar nu hebben ze me gekieteld en wil ik er toch weer volop voor gaan. De huidige legislatuur doe ik trouwens nog gewoon uit. We staan vlak voor de verkiezingen, dus waarom nu nog ontslag nemen of verder gaan als onafhankelijke?"





Bij Gemeentebelangen neemt men akte van Baerts manoeuvre. Binnen de partij klinkt het dat de schepen zichzelf buitenspel zette door al geruime tijd niet meer naar bestuursvergaderingen te komen.