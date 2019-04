Klimmuur afgekeurd omdat hij... te laag is ADA

11 april 2019

17u13 2 Wommelgem Een klimmuur die wordt afgekeurd omdat hij te laag is. Het lijkt een 1 april-grap maar dat is het niet. Veiligheidscoördinator IGEAN keurde de nieuwe klimmuur op het Scheersel af omdat er geen rekening werd gehouden met de veiligheidsmarge van 1,3 meter tussen de laatste klimnop en het hoogste punt van de muur.

Vorige week opende het nieuwe speel- en sportterrein het Scheersel voor kinderen tot en met 14 jaar. Ze kunnen gebruik maken van de glijbanen, steppen en skaten door het park of pleinspelletjes spelen op de grasweide. Klimmen op de klimmuur zit er voorlopig nog niet in want die is volgens veiligheidscoördinator IGEAN niet hoog genoeg. Wat is er aan de hand? Tussen de laatste klimnop en het hoogste punt van de muur moet volgens de voorschriften 1,3 meter zitten. De idee erachter is dat kinderen anders op de rand van de klimmuur kunnen zitten en er af kunnen vallen. “Vreemd,” vindt burgemeester Frank Gys (N-VA). “Tijdens de gesprekken voorafgaand aan de bouw heeft IGEAN daar nooit iets over gezegd. Nu de klimmuur klaar is, komen ze daar mee af.” Als er met die regelgeving rekening wordt gehouden, dan is de huidige muur veel te laag en “bijgevolg helemaal niet uitdagend genoeg.”

Daarom zal de gemeente de bestaande muur verhogen met een ijzeren constructie zodat de muur én uitdagend is voor de kinderen én voldoet aan de regelgeving. Die aanpassing staat de komende weken op de agenda. Daarnaast komt er ook nog een buitenfitness voor jong en oud en worden er nog petanquevelden aangelegd. De grasvelden zijn ondertussen al aangelegd maar die hebben nog wat tijd nodig om aan te sterken. Tot die tijd wordt er gevraagd die niet te betreden.

Meer over IGEAN

Scheersel

politiek