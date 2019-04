Kinderpret aan het Scheersel: gemeente opent nieuw sport- en speelterrein Ben Conaerts

06 april 2019

19u05 0 Wommelgem De gemeente heeft vandaag het sport- en speelterrein aan het Scheersel geopend. Het terrein moet plezier bieden aan kinderen tot en met 14 jaar. Later komen er nog onder meer een beachvolleybalterrein en een sportkooi bij.

Het Scheersel heeft er sinds vandaag een nieuwe troef bij voor kinderen tot en met 14 jaar. Zij kunnen er voortaan gaan ravotten op een gloednieuw sport- en speelterrein met tal van moderne speeltoestellen. Ze kunnen gebruikmaken van de glijbanen op de heuvel, steppen of skaten doorheen het park of pleinspelletjes spelen op de grasweide. Voor de kleuters is er een aparte plek voorzien waar ze in alle rust op ontdekking kunnen gaan. Het gras moet nog wel verder groeien en is momenteel nog te fragiel om over te lopen of te wandelen. Tijdens de eerste weken wordt dan ook gevraagd om op de paden te blijven.

“Met deze opening is de eerste fase van de aanleg van het nieuwe sport- en speelterrein afgerond”, zegt schepen van Jeugd en Sport Lise Poelemans (N-VA). “Intussen is ook al de aanzet gegeven voor de bouw van een klimmuur en de aanleg van petanquebanen. De afwerking hiervan zal in de tweede fase plaatsvinden. Dan wordt het terrein ook nog uitgebreid met een beachvolleybalterrein, een multifunctionele sportkooi en een streetworkout. Het park belooft dus een ware trekpleister te worden waar spel en beweging centraal zullen staan. In het voorjaar van 2020 zal het volledige speelterrein speelklaar zijn.”