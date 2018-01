Kindercross lokt honderden lopers 02u40 0 Foto Benoit De Freine Kinderveldloop aan Fort 2 in Wommelgem.

Het domein rond Fort 2 in Wommelgem was afgelopen zaterdag het decor voor de veldloopcross van Wommelgem Atletiekvereniging. Honderden sportieve jongens en meisjes uit verschillende atletiekclubs uit de buurt, namen het tegen elkaar op in verschillende afstandscategorieën. De start werd gegeven op het voetbalveld. Mama's en papa's, vrienden en familie schreeuwden hun favoriet naar de overwinning maar dat was niet het belangrijkste. Elke loper toonde het beste van zichzelf en allemaal waren ze met elkaar verbonden door die ene passie die ze delen met elkaar: de liefde voor het hardlopen. Op het einde van elke wedstrijd vielen de lopertjes elkaar dan ook moe maar voldaan in de armen. Wie weet zit hier wel ergens een Belgisch kampioen verscholen? (ADA)