Keukenbrand vernielt woning patrick Lefelon

16 maart 2019

Op de hoek van de Autolei en de Herentalsebaan is vanmiddag een woning uitgebrand. Het vuur sloeg al door de ramen toen de brandweer van Antwerpen en Wommelgem aankwamen. Eén van de bewoners was emotioneel erg aangedaan en werd naar het ziekenhuis overgebracht om te bekomen.

De politie van PZ Minos verzegelde de woning voor verder onderzoek. Dat toonde aan dat de brand was ontstaan in de keuken. Van kwaad opzet is er geen sprake.