Jonge vrouw (23) overvallen in eigen appartement Sander Bral

26 februari 2019

16u51 0 Wommelgem Twee gemaskerde mannen hebben een jonge vrouw in haar eigen woning in Wommelgem bedreigd met een mes. De overvallers doorzochten de woning, maar zijn zonder buit weggevlucht.

Vrijdagochtend rond 9.30 uur belden twee mannen met bivakmutsen aan bij een appartementsgebouw in de Raf Verhulstlaan in Wommelgem. De 23-jarige bewoonster opende zowel de deur van de hal als haar voordeur. Even later werd ze in haar eigen woning geduwd door de twee overvallers. Ze bedreigden het slachtoffer met een mes en doorzochten haar woning. Het is onduidelijk of ze iets konden stelen, maar vermoedelijk moesten ze zonder buit afdruipen.