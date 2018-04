Inwoners vieren 150ste eerstevrijdagwandeling 10 april 2018

Een vijftigtal wandelaars kwamen gisterenochtend al voor de hondervijftigste keer samen om op pad te gaan. Vijftien jaar geleden werd op initiatief van de gemeentelijke sportdienst en het Davidsfonds voor de eerste keer de eerstevrijdagwandeling georganiseerd, die zoals het woord zegt elke eerste vrijdag van de maand gehouden wordt. "De maanden juli en augustus niet meegerekend", voegt Alex Helsen (N-VA) daar aan toe, schepen van sport. "Daardoor komen we op ons vijftienjarig jubileum. Alle mensen die ooit hebben deelgenomen werden gisteren uitgenodigd om dit samen te vieren met een glaasje bubbels. De mensen die niet meer goed te been waren, kwamen wel nog mee een glaasje drinken. Ik denk dat we zo'n vijftigtal wandelaars bij elkaar hebben gebracht."





Tijdens de eerstevrijdagwandeling nemen de liefhebbers een bus naar één van de buurgemeentes en leggen daarna een tocht af van ongeveer 16 km met hier een daar een picknickstop of een terrasje.











