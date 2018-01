Inschrijvingen Protime 10 Mijl geopend 30 januari 2018

Voor de 32ste keer kan je deelnemen aan de Protime 10 Mijl van Wommelgem. De recreatieve loopwedstrijd vindt plaats in en rond het historische Fort II op 18 maart om 14 uur. Je kan kiezen voor een parcours van vier, acht of zestien kilometer. Elke deelnemer krijgt een naturaprijs. Nieuw dit jaar is een muziekband langs het parcours. Voor de kinderen zijn er kidsruns vanaf 13 uur. Bij aankomst krijgen ze een medaille en een pannenkoek. Daarna kunnen ze zich uitleven op het springkasteel of aan de knutseltafel. De wedstrijd is de opener van het Antwerps Tien Mijl Criterium. Inschrijven kost zeven euro. De eerste honderd online inschrijvingen krijgen een smartphone-armband cadeau. Meer info: www.wommelgemendurance.be/tienmijl/ (ADA)